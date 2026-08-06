БПЛА со взрывчаткой в Лейпциге кружил у грузового лайнера Украины с боеприпасами

Обнаруженный на территории аэропорта Лейпциг/Галле БПЛА со взрывчаткой кружил у украинского грузового самолёта, загруженного боеприпасами, пишет газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на информацию из внутреннего полицейского отчёта.