БПЛА со взрывчаткой в Лейпциге кружил у грузового лайнера Украины с боеприпасами

Обнаруженный на территории аэропорта Лейпциг/Галле БПЛА со взрывчаткой кружил у украинского грузового самолёта, загруженного боеприпасами, пишет газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на информацию из внутреннего полицейского отчёта.
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