«Разрез Богатырь» станет самым экологичным в угольной отрасти России

Экологичность и развитие Новосибирской области – приоритеты «Разреза Богатырь». Строящийся в Новосибирской области «Разрез Богатырь» станет одним из самых экологически чистых производств в угольной отрасли.
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