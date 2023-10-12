Начала действовать статья о сроках за сбор грибов из Красной книги

С сегодняшнего дня в России вступают в силу изменения в законодательстве на тему грибов. Начали действовать федеральные законы об ответственности за причинение вреда редким растениям и грибам, которые находятся в Красной книге, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на РБК.