Начала действовать статья о сроках за сбор грибов из Красной книги

С сегодняшнего дня в России вступают в силу изменения в законодательстве на тему грибов. Начали действовать федеральные законы об ответственности за причинение вреда редким растениям и грибам, которые находятся в Красной книге, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на РБК.
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