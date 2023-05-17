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Samnytt: разгул бандитизма в Швеции истощает ресурсы полиции

Samnytt: разгул бандитизма в Швеции истощает ресурсы полиции

В Швеции установилась настолько «напряжённая и тревожная» ситуация с разгулом бандитских группировок, что полицейские не успевают заниматься общеуголовными правонарушениями, передаёт Samnytt.

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