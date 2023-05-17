Samnytt: разгул бандитизма в Швеции истощает ресурсы полиции

В Швеции установилась настолько «напряжённая и тревожная» ситуация с разгулом бандитских группировок, что полицейские не успевают заниматься общеуголовными правонарушениями, передаёт Samnytt.
Популярные статьи
- Приговор уже подписан: финнам остается только прозябать в ожидании своей участи
- Подарок СССР нужно вернуть назад: РФ есть, чем ответить привыкшим к безнаказанности полякам
- Хорошо, что мы не поехали на Евровидение-2023. Лучше не видеть, во что Европа превратила искусство. Скандал на шоу из-за Финляндии и НАТО
Свежие комментарии