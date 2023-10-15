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Кутателадзе – автор лучшего гола сентября в РПЛ. Форввард «Пари НН» пяткой забил «Динамо»

Кутателадзе – автор лучшего гола сентября в РПЛ. Форввард «Пари НН» пяткой забил «Динамо»

Форвард «Пари НН» пяткой забил «Динамо» (1:1), выйдя на поле на 82-й минуте.  В той игре нападающий дебютировал за нижегородский клуб.

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