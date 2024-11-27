❄️ Дороги обрабатывают от гололёда по всему Крыму На дежурстве находятся 39 спецмашин. Минусовую температуру зафиксировали на Ангарском перевале (-4) и в Добровской долине (-1).
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❄️ Дороги обрабатывают от гололёда по всему Крыму На дежурстве находятся 39 спецмашин. Минусовую температуру зафиксировали на Ангарском перевале (-4) и в Добровской долине (-1).