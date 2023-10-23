Уничтожение тайги и полтора кило маковой соломки: сводка происшествий по Кузбассу

Следственный комитет будет разбираться в уничтожении 60 гектаров тайги в Новокузнецком округе. С 2015 года ресурсоснабжающая компания на землях лесничества производила карьерную выемку, прокладывала технологические дороги.
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