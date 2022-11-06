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Швентек выиграла 15-й подряд матч у топ-10 и повесила 22-ю баранку в этом сезоне

Первая ракетка мира Ига Швентек в финальном туре группового этапа итогового турнира WTA разгромила №4 в мире Кори Гауфф – 6:3, 6:0.

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