Ученики медицинских классов из Рязанского посетят подстанции скорой помощи

Ученики медицинских классов московских школ узнают, как устроена работа столичной скорой помощи. В рамках нового стандарта предпрофессионального образования школьники побывают на экскурсиях на Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.
Ученики медицинских классов московских школ узнают, как устроена работа столичной скорой помощи. В рамках нового стандарта предпрофессионального образования школьники побывают на экскурсиях на Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.
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