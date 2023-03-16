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Ученики медицинских классов из Рязанского посетят подстанции скорой помощи

Ученики медицинских классов московских школ узнают, как устроена работа столичной скорой помощи. В рамках нового стандарта предпрофессионального образования школьники побывают на экскурсиях на Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.

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