Ченнинг Татум и Дженна Деван спустя 6 лет вновь встретятся в суде

Ченнинг Татум и Дженна Деван расстались очень давно, но вновь собираются встретиться в суде. Несмотря на то что актеры уже давно нашли свое новое счастье, они по-прежнему не могут решить финансовые вопросы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии