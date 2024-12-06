Военкор Харченко: судьба военных баз РФ в Сирии зависит от переговоров с Турцией

Озвученные президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом цели антиправительственных группировок в Сирии не включили Тартус, где находятся военные корабли России, а также другие части побережья с авиабазой «Хмеймим».
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