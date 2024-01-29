Каждый третий петербуржец к 2030 году выберет гибридный формат работы с удаленкой

Аналитики полагают, что гибридный формат работы с удаленкой станет еще более актуальным к 2030. Опрос показал, такой формат в ближайшие годы будет востребован для каждого третьего работающего петербуржца.
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