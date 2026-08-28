DLSS 5 активировали в Cyberpunk 2077, RDR2, TLOU2 и прочих играх. Порой разница в картинке действительно колоссальна

Но иногда лица как будто старитСпустя сутки после того, как DLSS 5 активировали в Control, энтузиасты запустили ещё не вышедшую на рынок технологию и в других играх, включая Cyberpunk 2077, RDR2, TLOU2, Wukong и прочие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии