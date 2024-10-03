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Израиль опустился до оскорблений ООН

Израиль опустился до оскорблений ООН

Кризис в отношениях Израиля с ООН после 1октября усугубился настолько, что израильская делегация опустилась до оскорблений и даже дошло до сомнений в продолжении членства Израиля в международной организации.

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Комментарии
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Марина
так вытряхните свою кашу - может немного мозгов попадет в черепную коробку?
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14 час.
Семен Демин
Теперь ясно - Израиль, как и Украина, будет уничтожен.
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10 час.
лл
лина любимцева
Израиль ОБОРЗЕЛ В КОНЕЦ!!   Разогнать их нужно, как разогнали прежде... Сколько уже можно терпеть их выходки?
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10 час.

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