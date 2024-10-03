Кризис в отношениях Израиля с ООН после 1октября усугубился настолько, что израильская делегация опустилась до оскорблений и даже дошло до сомнений в продолжении членства Израиля в международной организации.
Израиль опустился до оскорблений ООН
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Марина
так вытряхните свою кашу - может немного мозгов попадет в черепную коробку?
Ответить
14 час.
Семен Демин
Теперь ясно - Израиль, как и Украина, будет уничтожен.
Ответить
10 час.
лл
лина любимцева
Израиль ОБОРЗЕЛ В КОНЕЦ!! Разогнать их нужно, как разогнали прежде... Сколько уже можно терпеть их выходки?
Ответить
10 час.
Свежие комментарии