Боец Куряк рассказал, как сбил танковым пулеметом БПЛА "Чайка" с 500 м

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Военнослужащий добровольческого подразделения "БАРС-Курск" группировки "Север" сбил из пулемета ПКТ (Пулемет Калашникова танковый) украинский беспилотник "Чайка" с расстояния 500 м.
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