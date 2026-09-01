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ТАСС

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Боец Куряк рассказал, как сбил танковым пулеметом БПЛА "Чайка" с 500 м

Боец Куряк рассказал, как сбил танковым пулеметом БПЛА "Чайка" с 500 м

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Военнослужащий добровольческого подразделения "БАРС-Курск" группировки "Север" сбил из пулемета ПКТ (Пулемет Калашникова танковый) украинский беспилотник "Чайка" с расстояния 500 м.

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