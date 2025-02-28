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«Дело не в слабости характера»: как дефицит гормонов вызывает алкоголизм

«Дело не в слабости характера»: как дефицит гормонов вызывает алкоголизм

Кто с большей долей вероятности может стать алкоголиком? Какие факторы для формирования зависимости решающие, и как влияет на пристрастных к спиртному высокий тестостерон? Врач ответил на вопросы «Доктора Питера».

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