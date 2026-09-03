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"Ростех" впервые покажет стелс-беспилотники для запуска с Су-57 на выставке в Египте

"Ростех" впервые покажет стелс-беспилотники для запуска с Су-57 на выставке в Египте

Эксперты корпорации «Ростех» разработали новое семейство стелс-беспилотников, предназначенных для истребителя пятого поколения Су-57Э, с различными конфигурациями крыла.

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