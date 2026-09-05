Включение акций Baidu в программу Shanghai-Hong Kong Stock Connect

Китайский технологический гигант Baidu, Inc. (торгующийся на бирже NASDAQ под тикером BIDU, а на Гонконгской фондовой бирже — под кодом 9888) 4 сентября 2026 года официально объявил о скором включении своих обыкновенных акций класса A в программу Shanghai-Hong Kong Stock Connect.