🤩 На пляже «Академический» арт-кластера «Таврида» студенты организовали казачьи забавы Студенты московского государственного университета технологий и управления имени К.
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🤩 На пляже «Академический» арт-кластера «Таврида» студенты организовали казачьи забавы Студенты московского государственного университета технологий и управления имени К.