«Украина может капитулировать сегодня же»: Британцы оценили слухи о перехвате умной бомбы

Аудитория британского издания «Daily Mail» оценила слухи о перехвате умной бомбы США, которую ВСУ использовали против российских войск.
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