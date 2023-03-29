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«Украина может капитулировать сегодня же»: Британцы оценили слухи о перехвате умной бомбы

«Украина может капитулировать сегодня же»: Британцы оценили слухи о перехвате умной бомбы

Аудитория британского издания «Daily Mail» оценила слухи о перехвате умной бомбы США, которую ВСУ использовали против российских войск.

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