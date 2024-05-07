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Юров о «Миннесоте»: «По ходу сезона не общались, потому что они понимают, что в КХЛ свои нюансы. В этом плане они старались не лезть, а больше подбадривать»

– Каково тебе было играть центрального нападающего? Ты впервые в этом сезоне встал на эту позицию. – В основном я работал с нашим видеотренером на вбрасывании, мы очень плотно занимались с ним перед плей-офф.

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