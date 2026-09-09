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Воронежские новости

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В топ-5 по числу автомобилей в ЦФО попала Воронежская область

В топ-5 по числу автомобилей в ЦФО попала Воронежская область

Воронежская область входит в пятёрку регионов ЦФО по числу автомобилей на душу населения. Однако за год автопарк сократился на 3,87%, а самыми популярными марками остаются LADA, Volkswagen и Chevrolet.

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