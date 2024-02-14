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В России резко подешевела парфюмерия

В России резко подешевела парфюмерия

В 2023 году средняя стоимость духов в России достигла отметки в 1545 рублей за флакон, следует из отчета Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), ответственного за систему маркировки «Честный знак».

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