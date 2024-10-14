Ирина Болгар показала видео с Павлом Дуровым и их детьми

Также Ирина Болгар ответила Кудрявцевой, осудившей ее скандал с Дуровым. Ирина Болгар, утверждающая, что является матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, разместила в соцсетях видео, на котором запечатлено их совместное времяпрепровождение с детьми.
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