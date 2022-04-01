Чем ответит Россия на агрессию коллективного Запада

Александр Ростовцев. Одной из характерных особенностей американской политики является лёгкий переход к маленькой победоносной войне против демонизированного коллективным Западом государства – для прикрытия неприглядных поступков президентов.
Александр Ростовцев. Одной из характерных особенностей американской политики является лёгкий переход к маленькой победоносной войне против демонизированного коллективным Западом государства – для прикрытия неприглядных поступков президентов.
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