БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Чем ответит Россия на агрессию коллективного Запада

Чем ответит Россия на агрессию коллективного Запада

Александр Ростовцев.   Одной из характерных особенностей американской политики является лёгкий переход к маленькой победоносной войне против демонизированного коллективным Западом государства – для прикрытия неприглядных поступков президентов.

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