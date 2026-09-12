Израильская полиция сообщает: 52 тыс. хасидов посетили Умань

В город Умань прибыло рекордное число хасидов — 52 тыс., чтобы отпраздновать Рош ха-Шана. Праздник сопровождается мерами безопасности, обеспечиваемыми израильской и местной полицией.
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