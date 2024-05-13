Экс-глава Всемирного Банка: США подводят зависящие от них страны

ВАШИНГТОН, 13 мая, ФедералПресс. США и их союзники подводят государства, которые от них зависят. Слабость Вашингтона приводит к тому, что африканские страны все больше переходят на сторону России и Китая.
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