«Я освободил Армению и Азербайджан от РФ». Пашинян переходит все границы: лобзания с Макроном, памятник в Баку, африканские мигранты

бзац Фото © primeminister.am Армения продолжает сталкиваться с проблемами на пути вступления в ЕС.
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Харизма армянина -- волосатая спина, нос сайгака и кепи'аэродром на башке, харизма армянки --- волосатая спина, попа бегемота и неуёмная бижутерия а'ля Kadin. Семья этих карикатурных пушистых созерцателей Арарата --- смесь цыганщины, азиатчины и жидовщины в одном флаконе. Естественно, сизим нигерам Армения приглянулась своей крикливостью, эпотажем и безмозглостью, примерно, как макаку валит с ног павлин в зоопарке...
И-У-ДА ...!!!
В Германии Горбачёву поставили памятник, а Ельцину в Пиндосии? А что там Пашинян вещает, это всё сопли подростка... Солидности добирает... Он же Близнецы... А Близнецы... это всегда Шурик...
На фоне этих заявлений Пашиняна возникает только один вопрос- почему Армении газ отрубили всего только на 10 дней? Неужели есть надежда, что за этот срок он одумается и заговорит по-другому?
вы чо,братва???...это же дружара "самизнаете кого"!...как можно-с про такого прекрасного товарисча?
Пашинян мелкая холуйская подлюка, но навонял уже как скунс и вреда нанес больше чем КРЫСА в амбаре ! Это его портрет и характеристика !
Памятник ему в Баку?... Да легко!... С обнаженной филейной частью и в позе "поиск домашних тапочек под диваном"... Кто будет у него сзади - азеры сами придумают...
Американский прохвост..