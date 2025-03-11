Эксперты дали советы по подготовке авто к весеннему сезону

В начале весны автомобилисты России чаще всего обращаются на СТО для ремонта деталей подвески и кузова, замены пластиковых и резиновых элементов «под капотом» — в двигателе и тормозной системе, следует из данных «Альфа-Лизинга», с которыми ознакомились «Известия».
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