Эксперты дали советы по подготовке авто к весеннему сезону

В начале весны автомобилисты России чаще всего обращаются на СТО для ремонта деталей подвески и кузова, замены пластиковых и резиновых элементов «под капотом» — в двигателе и тормозной системе, следует из данных «Альфа-Лизинга», с которыми ознакомились «Известия».