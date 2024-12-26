Митрополиту Тихону присвоена учёная степень кандидата исторических наук

Фото: Михаил ГладчукДиссертационный совет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 24 декабря 2024 года постановил присвоить митрополиту Симферопольскому и Крымскому Тихону (Шевкунову Георгию Александровичу) учёную степень кандидата исторических наук.
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