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Крымское информационное агентство

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Митрополиту Тихону присвоена учёная степень кандидата исторических наук

Митрополиту Тихону присвоена учёная степень кандидата исторических наук

Фото: Михаил ГладчукДиссертационный совет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 24 декабря 2024 года постановил присвоить митрополиту Симферопольскому и Крымскому Тихону (Шевкунову Георгию Александровичу) учёную степень кандидата исторических наук.

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