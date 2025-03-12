Неделя моды в Париже: Хейли Бибер, Рози Хантингтон-Уайтли, Зои Кравиц, Карла Бруни на показе Saint Laurent

В Париже завершилась Неделя моды показом новой коллекции модного дома Saint Laurent. Шоу посетили: Зои Кравиц, Хейли Бибер, Рози Хантингтон-Уайтли, Кейт и Лила Мосс, Карла Бруни, Хлоя Севиньи, Линда Евангелиста, дочь миллиардера Франсуа-Анри Пино и падчерица Сальмы Хайек Матильда Пино, Зои Салдана, Шарлотта Генсбур, Эльза Хоск, Катрин Денёв, певица Charlie XCX, а также Амелия Грэй и Айрис Лоу.
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