Hill: угрозы Трампа в адрес членов НАТО встревожили американских законодателей

Среди сторонников НАТО в американских политических кругах растёт обеспокоенность в отношении того, что в случае своего переизбрания на пост президента Дональд Трамп может действительно сократить участие США в деятельности этого альянса или вообще выйти из него.
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