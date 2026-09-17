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ФедералПресс

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В России – бум выдачи «кредиток»: это может быть опасно

В России – бум выдачи «кредиток»: это может быть опасно

МОСКВА, 17 сентября, ФедералПресс. В августе 2026 года российские банки выдали рекордные 1,54 млн кредитных карт – максимум с начала 2025 года.

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