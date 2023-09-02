ПРОСТО О СЛОЖНОМ К сожалению, у нас еще много людей не понимают истинный характер происходящих событий или неверно его оценивают.
Вы еще не поняли к чему готовится Россия и в чем главный смысл новой должности Суровикина
Комментарии
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тф
татьяна фролова
дебил недоразвитый...ты хоть знаешь что такое клуша поселковая аль у тебЮ мозгов на большее не хватает .....словечко то какое набрякал по елаве "теоретики" ху...хе...никакой из из тебЮ вояка....за 17 лет мозги так и научили тебЮ включать....а в военном деле ты поди приуспел в чистке сортиров
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56 мин.
Генрих
Данная мною характеристика была абсолютно к месту. Не считаю целесообразным продолжать общение с психически неуравновешенным субъектом - результатом генетических опытов.
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52 мин.
тф
татьяна фролова
ну жертва неудачного аборта,по-видимому,это ты...и как тебЮ армиюдопускали...а на твою хуерхиристику насрать....от дебилоидов можно и не такое услышать...засунь свою хуиктиристику в задницу
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50 мин.
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