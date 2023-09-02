Вы еще не поняли к чему готовится Россия и в чем главный смысл новой должности Суровикина

тф

татьяна фролова

дебил недоразвитый...ты хоть знаешь что такое клуша поселковая аль у тебЮ мозгов на большее не хватает .....словечко то какое набрякал по елаве "теоретики" ху...хе...никакой из из тебЮ вояка....за 17 лет мозги так и научили тебЮ включать....а в военном деле ты поди приуспел в чистке сортиров