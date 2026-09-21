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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фильцов допустил, что «Локо» будет бороться за выживание: «Несколько лет назад про «Динамо» думали, что оно не вылетит, но это произошло»

Бывший вратарь « Локомотива » Александр Фильцов оценил 14-е место железнодорожников в РПЛ после 9 туров.

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