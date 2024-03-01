Блогер Милохин заявил, что Медведева не поздравила его с победой в поединке

Блогер и тиктокер Даня Милохин заявил, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, вместе с которой он выступал в проекте "Ледниковый период, не поздравила его с победой в первом боксерском поединке.
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