Голосование с терминалами на участках возможно только в Москве

Организовать электронное голосование на избирательных участках ни в одном субъекте РФ, кроме как в Москве, пока невозможно, и поэтому нигде, кроме столицы, оно в ближайшей перспективе проводиться не будет.
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