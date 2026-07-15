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Авторадио

1 110 подписчиков

Голосование с терминалами на участках возможно только в Москве

Организовать электронное голосование на избирательных участках ни в одном субъекте РФ, кроме как в Москве, пока невозможно, и поэтому нигде, кроме столицы, оно в ближайшей перспективе проводиться не будет.

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