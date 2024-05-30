Традиционно в легкоатлетической эстафете в честь Дня Победы приняла участие команда KAMA TYRES Мила ЯкобссонВ Нижнекамске прошел ежегодный легкоатлетический забег, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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