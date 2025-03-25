В Татарстане из спячки вышли сурки и суслики

В Татарстане после зимней спячки проснулись сурки и суслики. Грызунов уже заметили в Бугульминском, Сармановском, Нижнекамском, Азнакаевском, Черемшанском, Алькеевском, Лениногорском, Муслюмовском и Бавлинском районах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии