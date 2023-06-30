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Каменский о Мичкове и драфте: «Ему очень повезло с клубом! Матвей и «Филадельфия» подходят друг другу. Но билет в НХЛ нужно еще заслужить игрой за СКА»

«Флайерс» взяли 18-летнего нападающего под общим 7-м номером.  «Драфт – это хорошо. Но билет в НХЛ Мичкову нужно еще заслужить игрой за СКА.

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