Элитный поселок под Новосибирском продолжает топить канализацией

Про реки отходов жизнедеятельности в пригороде вчера, 11 декабря, написали все СМИ Новосибирска. Представители администрации Новосибирского района заявили, что проблема практически решена, но на деле все оказалось сложнее.
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