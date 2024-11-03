Входов в метро №4 "Площадь Маркса" в Новосибирске закроют на ремонт с 5 ноября

Входов в метро №4 "Площадь Маркса" в Новосибирске закроют на ремонт с 5 ноябряПо информации официального телеграм канала мэрии Новосибирска, с 5 по 25 ноября будет закрыт вход № 4 на станции метро "Площадь Маркса"(прим.