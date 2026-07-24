В Казани из-за триатлона изменят схемы пяти автобусных маршрутов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» В воскресенье, 26 июля, в столице Татарстана из-за проведения Казанского триатлона временно изменят схемы движения пяти автобусных маршрутов – №22, 28а, 43, 54 и 89.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии