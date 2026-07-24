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Татар-информ

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В Казани из-за триатлона изменят схемы пяти автобусных маршрутов

В Казани из-за триатлона изменят схемы пяти автобусных маршрутов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» В воскресенье, 26 июля, в столице Татарстана из-за проведения Казанского триатлона временно изменят схемы движения пяти автобусных маршрутов – №22, 28а, 43, 54 и 89.

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