Море у берегов Крыма прогрелось уже до +24 градусов

Самая тёплая водичка сейчас в Азовское море — температура воды +24, немного прохладнее у берегов Керченского пролива и Евпатории — там вода прогрелась до 22-23 градусов, сообщила корреспонденту Крымского информационного агентства начальник ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Татьяна Любецкая.