Мазаева приговорили к восьми годам исправительной колонии за помощь террористам

Пособника «Исламского государства» (запрещенной в России международной террористической организации) Зелимхана Мазаева, которого в 2009 году в Дубае заочно обвиняли в убийстве бывшего командира ГРУ «Восток» Героя России Сулима Ямадаева, приговорили к восьми годам исправительной колонии.