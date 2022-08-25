В Самарской области полицейские и общественники провели профилактическую акцию «Осторожно, мошенники!»

В рамках профилактики кибермошенничеств сотрудники полиции Приволжского и Красноярского районов вместе с представителями Общественных советов при территориальных ОВД на улицах сел рассказали жителям о наиболее распространенных способах мошенничества, уделяя особое внимание преступлениям в отношении пожилых людей.
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