Россия и Китай вступили в «негласное противоборство» в связи с поставками на мировой рынок казахстанской нефти, утверждает американский интернет-ресурс Eurasianet.
Популярные статьи
- Президент Бжания заявил о готовности Абхазии присоединиться к Союзному государству РФ и Белоруссии
- «Европе грозит катастрофа»: Явлинский призвал Россию и Украину срочно заключить перемирие
- Гаага решила попросить о временном исключении из санкций против РФ из-за отсутствия поставщика на замену «Газпрому»
Свежие комментарии