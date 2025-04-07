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Царьград

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Москва украшает 79 автобусов и электробусов к юбилею Великой Победы

Москва украшает 79 автобусов и электробусов к юбилею Великой Победы

В Москве к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне были украшены 65 автобусов и 14 электробусов.

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Комментарии
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ЭА
Эльдар Алиев
🇷🇺🥳🙏🙏🙏👍👍👍👍👍👍👍👍🔥🔥
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17 час.
Астон Мартин
а мавзолей тоже будет украшен ???🤔
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17 час.
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