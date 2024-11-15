В Новосибирске солист ««Братьев Грим» оценил миллионные гонорары певца «SHAMAN»

Солист популярной новосибирской группы «Братья Грим», Константин Бурдаев, поделился своим мнением о гонорарах современных эстрадных звёзд, обратив внимание на вопрос адекватности оплаты концертных выступлений.
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