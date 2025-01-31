На развитие учреждений культуры в Поморье направят 101 миллион рублей

О выделении средств на эти цели в своём телеграм-канале сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский— Чтобы как можно больше жителей Архангельской области могли интересно и с пользой проводить свободное время, поэтапно модернизируем учреждения культуры.
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