На развитие учреждений культуры в Поморье направят 101 миллион рублей

О выделении средств на эти цели в своём телеграм-канале сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский— Чтобы как можно больше жителей Архангельской области могли интересно и с пользой проводить свободное время, поэтапно модернизируем учреждения культуры.